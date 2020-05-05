東涌線延線耗187億天價捱轟　居民欠配套恐變開荒牛

拖延多年的東涌線延線造價近日出爐，全長1.3公里的工程料耗資187億港元，並於2023年動工，料2029年完成新車站及路軌工程，機場快綫掉頭隧道延展段則料於2032年竣工。立法會鐵路事宜小組委員會今(5日)開會討論，多名議員質疑工程每公里成本竟達140多億港元，形容造價突破天際，猶如香港的「銀河鐵道999」。另有議員批評政府工作過慢，令首批搬入新市鎮的市民變成「開荒牛」。

議員陳恒鑌批評，指運輸及房屋局包涵運輸及房屋2個範疇，而東涌東新市鎮居民料2024年已可入伙，惟鐵路配套要待2029年才有，再次證明運輸發展滯後房屋，令搬入去的市民無所適從，「起1.3公里(鐵路段)仲慢過填海起屋？幾咁荒謬。」他又炮轟東涌線延線造價過高，「鑲金㗎？定港鐵開天索價，落地還錢？」

議員盧偉國直言工程業界自《鐵路發展策略2014》以來十分支持興建7條新鐵路，唯一直「要追數」，不僅東涌線延線滯後，其餘6條鐵路毫無消息，要求政府加快工作。有議員質疑港鐵因沙中線醜聞已盡失人心，要求政府提出方案確保港鐵不會重蹈覆轍。另一議員亦指東涌線延線每公里造價達140多億港元，比沙中線每公里50多億港元及高鐵每公里30多億元多出數倍，形容是香港的「銀河鐵道999」，造價突破天際。

運房局局長陳帆指，東涌延線工程涉及不少技術難題，包括東涌東站近海並在填海區附近，要考慮保護石層等，故造價會更貴。他指，政府會慎審與港鐵商討有關開支，而項目亦將使用擁有權方式推展。他又稱十分關注市民搬入東涌新市鎮的情況，指會盡力加快推展，運輸署亦會調配路面交通配合當區交通需要。

他又稱，去年施政報告已邀請港鐵就北環線等項目進行研究，實際上港鐵已就《鐵路發展策略2014》中的7條鐵路中的5條提交初部報告，政府完成審視後會推展。陳亦稱沙中線最終調查報告出爐後，政府會嚴厲追究事件，又指政府會吸取經驗，加強監察。