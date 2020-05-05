近半巿民撐放寛禁聚令及停業令　看好疫情季內減退

本港實施的禁聚令及停業令周四（7日）便屆滿，行政會議正開會商討放寬措施，香港研究協會一項調查顯示，近半受訪市民認為政府應該放寛有關措施，不過，近7成受訪者認為應繼續實施對內地入境旅客強制檢疫14日的規定。

上述調查於上月27日至本月3日進行，成功訪問了1411名18歲或以上的市民，結果顯示，多達47%受訪市民支持放寬，認為禁聚令及停業令應維持不變的受訪者只有32%。

調查亦發現，74%受訪者非常擔心或比較擔心出現經濟困難；同時有57%受訪市民非常擔心或比較擔心感染新冠肺炎。結果顯示，市民擔憂疫情對個人經濟造成影響，較擔憂健康受損者略多，研究人員估計這與近期疫情放緩有關。

至於政府推出「防疫抗疫基金」的紓困措施，受訪者對有關措施看法好壞參半。49%受訪者表示非常滿意或比較滿意該措施；非常不滿意或比較不滿意的佔47%。65%的受訪者預計今年第2至3季疫情有望減退。

香港研究協會促請政府加快落實及完善經濟支援措施協助市民；與此同時，市民亦要繼續做好防控工作，避免疫情反彈引發下一波公共衞生危機。