香港疫情回穩　中大醫學院歸功99%港人戴口罩

本港新冠肺炎疫情緩和，中大醫學院在《加拿大醫學協會期刊》（CMAJ）發表評論文章，特別提到多達99%港人戴口罩防疫，這個防疫「文化規範」（cultural norm）是令香港疫情回落的關鍵原因之一。雖然無病徵人士需否戴口罩曾在國際間引起極大爭議，但本港醫學專家認為，香港的疫情受控正印證了戴口罩的重要性，這值得其他國家或地區參考。

中大公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山、教授郭健安及中大醫學院院長陳家亮聯合撰寫上述文章，該文指，香港經歷「沙士」一役，政府及市民的公共衞生意識均大大提高，令整個社會在今次疫症中能作出迅速應變。文中亦提及港府採取一系列抗疫措施，包括在疫情初期增加社交距離、進行大規模採樣化驗和檢疫措施，追蹤密切接觸者及限制入境等，有效遏止疫情爆發。

不過，港人才是疫情回穩的關鍵，文章指，逾95%港人有頻密清潔雙手的習慣；99%人口有戴口罩，此行為已成為香港疫情期間的「文化規範」（cultural norm）。研究又指，無病徵人士需否在公眾地方戴口罩曾在國際間引起爭議，包括認為未有科學數據證明戴口罩能有效防疫，亦因口罩短缺而影響前線醫護的裝備，有專家甚至認為市民戴口罩後會忽視其他衞生行為。

中大指雖目前未有足夠證據證明戴口罩有效降低呼吸道疾病傳播風險，但不能否定戴口罩的好處，並舉例有研究發現「沙士」期間公眾戴口罩能有效遏止疫情擴散。另外，新冠肺炎有不少「隱形病人」，在公眾地方戴口罩某程度上能有效防止這些隱形傳播。