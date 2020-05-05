內會停擺梁君彥出招剪布　泛民稱眾籌尋法律意見

立法會內務委員會經歷16次會議仍未能選出本年度主席，立法會主席梁君彥昨(4日)公布外聘資深大律師的法律意見，並容許上年度的內會主席李慧琼在選出新主席前處理其他內會事務。民主派會議召集人陳淑莊今早(5日)回應指，泛民將尋求2名熟悉議會及憲制運作的資深大律師提供獨立法律意見，又質疑主席做法為李僭建權力。

陳指出，內會過去半年一直以立法會內部法律意見作基礎，質疑主席突然向外索取法律意見，為求所謂「破局」。她又質疑秘書處尋求的外間法律意見是否堅實，批評內文矛盾處處，相關意見更觸及議會運作。

陳表示，民主派將透過眾籌集資委聘2名熟悉議會，及憲制運作的資深大律師提供法律意見，並期望能夠在本周五(8日)內會開會前索取報告。不過，她重申泛民今次做法並非以目標為本，因他們亦不知道該報告結果會對何方有利，但強調若李在爭議下主持周五下午的會議，或屬不合法地進行。

行政長官林鄭月娥今早出席記者會時，曾表示看過立法會委聘的外間法律意見報告，陳質疑文件屬立法會機密文件；至於林鄭今早提到未來首要處理國歌法草案，陳就質疑林鄭希望透過此舉，為月底舉行的兩會「交功課」。