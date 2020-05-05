立法會內會周五選出主席與否　仍會處理14項法案

立法會內會本周五會選舉主席外，亦會處理法律事務部交付內會的14項法案。

立法會內務委員會(內會)過去半年遭民主派「拉布」，至今仍未選出正、副主席，立法會主席梁君彥昨日(4日)出招「剪布」，指現任內會主席李慧琼有權有責以主席身份召開會議，以處理重要及急切事務，而政府亦希望立法會能盡快自行糾正，通過《撥款條例草案》後，首要就《國歌條例草案》和《商標(修訂)條例草案》恢復二讀。

內會將於本週五(8日)上午10時召開會議，將會繼續舉行正、副主席選舉，若主席選舉尚未完成，會考慮、討論及解決內會的急切及重要事務，並處理法律事務部就根據《議事規則》第54(4)條交付內會處理的14項法案所擬備的報告，當中包括《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》、《2019年差餉(修訂)條例草案》、《2020年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，及《追加撥款(2018-2019年度)條例草案》等。

另外，會上亦會討論本年3月27日起在憲報刊登的附屬法例的法律事務部報告、資深司法人員任命，及法案委員會報告。

法律事務部就根據《議事規則》第54(4)條交付內務委員會處理的14項法案所擬備的報告：

1. 《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》

2. 《2019年差餉(修訂)條例草案》

3. 《2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》

4. 《追加撥款(2018-2019年度)條例草案》

5. 《2019年藥劑業及毒藥(修訂)條例草案》

6. 《2019年版權(修訂)條例草案》

7. 《2019年道路交通法例(泊車位) (修訂)條例草案》

8. 《2019年聖約翰學院(修訂)條例草案》

9. 《2019年漁業保護(修訂)條例草案》

10.《2019年稅務(修訂)(與保險有關的業務的利得稅寬減)條例草案》

11. 《法院程序(電子科技)條例草案》

12. 《2019年成文法(雜項規定)條例草案》

13. 《2020年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》

14. 《2020年稅務(修訂)(船舶租賃稅務寬減)條例草案》