港鐵紅磡站出軌無管理層落鑊　議員轟罰錢姑息等於罰市民

去年9月中，港鐵東鐵線紅磡站附近發生3卡車出軌嚴重事故，造成車上8名乘客受傷，立法會鐵路事宜小組委員會今(5日)討論紅磡站出軌及去年10月荔景站列車撞石躉意外，多名議員炮轟港鐵屢生嚴重意外，但未有管理層問責，狠批港鐵管理層卸責予下屬。亦有議員認為港鐵每次事故只罰錢了事，等同懲罰市民。

港鐵調查報告指，出軌事故是由於事發前一個月該處更換了路軌軌枕，新軌枕與舊軌枕不配合而導致。議員田北辰直言，事件聞所未聞，強調自己任九廣鐵路主席時，已稱安全問題不能姑息，形容事件是大災難。田又批評港鐵問責文化出現嚴重問題，指港鐵機件維修部總經理及軌道維修部主管應負責任，惟據悉只有機件維修部總經理被調職。

議員鄺俊宇認為，紅磡站出軌事故極為嚴重，亦有人受傷，惟至今未聽聞有港鐵高層要問責，更在報告中提到因無上報管理層有關維修事件，故管理層不知情。鄺狠批港鐵高層卸責，又認為每次事故港鐵只罰錢了事，但因政府是港鐵大股東，「罰港鐵錢又唔罰(港鐵)高層錢，即係罰市民錢」。

港鐵車務總監李家潤承認，港鐵就事件責無旁貸，且有不妥當及不達水平的地方。他又稱有職員工作未如理想，認為有同事側重個人經驗，強調已就各職級按內部機制就涉事人員進行調查及處分。李又重申已展開5項改善措施，包括引入科技，實時監察枕木，並承諾會改善內部通報機制。

另外，議員林卓廷不滿運輸及房屋局局長陳帆未有出席會議。委員會主席陸頌雄解釋，討論一般事故，政府都只會派出常秘或副秘書長職級的官員出席，但林質疑今次事故並非一般事件，屬嚴重事故。