15歲男生藏改裝雨傘遊行　不服定罪提出上訴

15歲中學男生於去年9月21日「光復屯門」遊行當日，被警方截查搜出改裝雨傘、改裝行山杖及雷射筆，之後被裁定有意圖而管有攻擊性武器，以及於公眾地方管有攻擊性武器兩罪罪成，被判入更生中心。他不服定罪向高院提出上訴，高院今(5日)開庭聽取其申請押後裁決。律師指被告已於更生中心完成第一階段訓練，預計最早下月便可離開中心。

律師指控方沒有證據顯示被告當時管有的物品的用途，故原審認定那是用作攻擊他人是本末倒置，被告已解釋管有爛雨傘等是因環保。

另外，律師亦指雷射筆並不適宜用作攻擊，過往亦有示威者用作於太空館外展示訴求。而且過往示威亦曾試過有其他人襲擊示威者，如元朗721事件，被告帶着該些物件可以是用作保護自己之用，用作攻擊他人並非唯一合理推論。

律師更直指原審裁判官認為被告帶着上述物件必然是用作攻擊他人，「咁不如告哂所有嘢啦，如水樽，頭盔咁」，強調原審判案本末倒置且犯上原則錯誤。

惟律政司一方回應指被告當日帶著種種裝備遊行，說是和平示威實屬自相矛盾，故合理推斷是他預知當日會有暴力情況出現，裝備則讓他用作保護肢體及隱藏容貌之用。控方又指被告是把無手柄行山杖放入雨傘靈活運用，如仍稱環保實屬匪而所思。