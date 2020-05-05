斥黎智英黑暴黑手　多個團體西九龍法院外請願促重判

壹傳媒黎智英、前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森因涉嫌參與未經批准遊行，於2月底被捕，今午(5日)須到西九龍法院應訊。多個團體到場請願，要求重判黎智英。其中，香港政研會一行3人，於今午約1時到西九龍法院外示威，期間高呼「聲討政治黑暴搞手，重判黎智英」等口號，要求法院重判黎智英等人，還社會及市民公道。

愛國護港101有3名成員到場，他們手持「法律嚴懲黑暴黑手，漢奸肥佬黎」的橫額，並高呼「打倒漢奸黎」的口號，批評黎智英是黑暴的幕後黑手，若不嚴懲，難平民憤。

4名DQ行動組成員則於今午約1時半到場，支持警方依法起訴黎智英，團體發言人表示，黎是推動黑暴的賣國賊，人人得而誅之，如今「落鑊」，市民無不拍手稱快。

「保衛香港運動」召集人傅振中亦到場抗議，期間與到場聲援黎智英的「長毛」梁國雄、社民連主席黃浩銘等人互相指罵，過程中雙方略有推撞，黎智英亦開口叫傅「收聲」。傅及後一路尾隨黎等人，並沿路質問，混亂中有人跌倒。傅又質疑泛民多人到場，已干犯禁聚令。