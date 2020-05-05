指控消防總隊目非禮　女下屬認怕尷尬多於被摸

消防總隊目陳耀康被指在半年間，先後在消防處總部、3間消防局及流動指揮車內，涉嫌觸摸兩名女下屬的腰及臀等部位非禮。陳早前否認3項普通襲擊及6項非禮罪，案件今日（5日）在九龍城法院續審。其中一名女事主X繼續作供，承認由於怕「面阻阻」，故在多次非禮事件後，都沒有要求被告停手，但強調她所言非虛，更揚言「有講少，無講多」。

被告陳耀康現年52歲，被控於2018年8月至2019年3月期間，5次非禮和3次襲擊X，以及一次非禮Y。2名女事主X和Y，同為消防隊目（控制）。

X在屏風後接受辯方盤問，指2018年9月27日事件中，雖然口供紙寫當時她感到「極度反感」，惟事實上她是「驚訝多於反感」，而在第二次事件中，由於附近有同事，她怕被人發現，誤會她和被告有曖昧關係。她亦同意辯方說法指，「驚畀人見到，多過驚畀人摸，尷尬係第一考慮。」

X坦承在多宗懷疑非禮事件後，仍然在透過WhatsApp與被告討論公事，以及腳部手術事宜，但從沒有投訴或勸喻對方不要再作出非禮行為，這是因為她不想樹敵，「呢份工我想做一世，喺充滿男同事嘅環境，好驚其他人對我有咩睇法，而且之後仲會同佢（被告）共事，唔想面阻阻，好似鬧交咁。」

2019年2月19日，即被告被指在消防局流動指揮車內捏X左膝和大腿當日，X承認由於需要駕駛消防局流動指揮車，故被告在事件前曾送她一個平安符，惟當天發生小型交通意外，被告於是WhatsApp他「已撞咗，唔平安了」。