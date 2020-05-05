修例風波：新城市廣場圍封「連儂柱」　區議員質疑或違地契

不少商場先後成反修例示威者的聚脚點及攻擊目標，其中沙田新城市廣場更是「光顧」得最頻密的商場之一，商場一期3樓中庭位置的兩條支柱，曾多次被示威者貼滿寫有訴求的便條紙形成「連儂柱」。有市民發現，新城市廣場近日以鐵欄圍封起該2條石柱，並在柱身貼上「私人地方，禁止標貼」的告示，有區議員指該位置屬於24小時通道，質疑商場涉嫌違反地契。

沙田區議員衛慶祥表示，昨日下午起陸續收到不少沙田街坊傳來相片，顯示沙田新城市廣場一期3樓中庭位置的2條支石柱，被鐵馬四面圍封起來，不准行人靠近。他至昨日晚上7時曾到現場視察，發現情況如圖片一樣，鐵馬依舊牢牢將2條支石柱圍起，並在柱身貼上「私人地方，禁止標貼」的告示。

衛續說，2條主要的柱躉過往曾多次被人貼上文宣，變身連儂柱，估計商場是為禁止張貼而將兩柱圍起。不過，他認爲，根據地契，有關位置屬於須24小時開放的通道，質疑商場在本應無障礙的空間上，擺放物件或涉嫌違反地契規定。

東網正向地政總署及新鴻基地產查詢，暫未獲回覆。