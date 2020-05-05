申禁查選民登記冊避「起底」　警員佐級協會上訴

香港警察隊員佐級協會去年申請司法覆核，要求禁止選舉管理委員會公開讓市民查閱選民登記冊的選民姓名地址等個人資料。本月初原訟庭駁回協會要求，協會隨即申請上訴。上訴聆訊今（5日）早在高院上訴庭進行。

代表協會的資深大律師在陳詞時多次強調，現在協會一方並不是要禁制選管會公開選民資料，協會接受公眾有權查閱資料，不過就應該給予選管會酌情權，去處理選民要求隱匿個人資料的要求，把關的權力掌握在選管會手上，選管會可以接納或拒絕，或者批准一段時間，然後重新檢討。而由於選舉當局仍然掌握選民的詳細資料，讓選民選擇對大眾隱名，並不會影響選舉制度的尊嚴和透明。

大律師又指，選舉權是最基本的公民權利，如果公民要行使此權利，附帶條件卻是要把姓名住址公諸於世，是不合比例的犧牲。而且有關地址等的資料，除了涉及選民本人，亦牽涉他的家人小孩，同樣有機會受到被人「起底」威嚇，甚至暴力威脅的危險。

大律師更稱，去年協會入稟後獲法庭頒發臨時禁制令，但去年11月舉行的區議會選舉的尊嚴並無受到影響，由此可見支持公開查冊維護尊嚴的前提未必成立。

案件下午續審，將由記者團體及選管會的代表輪流陳詞。