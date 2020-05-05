美容院料周五重開　業界指期望不大冀資助增至8萬元

政府今(5日)放寬防疫措施，容許美容業界在周五(8日)重開。銅鑼灣多間樓上美客院，現因應政府防疫措施，紛紛未有開門做生意，多間足浴店、美容院、美甲店未有開燈，有東主指消息發放後已收到顧客查詢預約，但亦有回店打掃的店主對放寬措施期望不大，認為市民仍未有信心上街消費。

銅鑼灣經營台式按摩店的馮女士表示「我哋都等咗好耐，同埋都連續十幾日無本地確診個案，所以只要我哋(美容院)都做好原本應該做嘅防疫措施，對復業有信心。」她指，目前已接獲多名客人查詢預約，現時預約周五(8日)的客量，經已回復疫情前的水平，預計未來數天會有更多人查詢預約。

她稱復業後會要求客人入店前先量度體溫、換拖鞋、洗手，又會經常進行消毒清潔與提供酒精搓手液，另外特別在休業期間進行大清洗，又把原有雙人按摩房分間成兩間獨立房，保障客人不會被另一顧客傳染。她指就算疫情過後亦會維持防疫措施，望客人有信心消費。

同樣在銅鑼灣經營按摩院的何先生指，復業後除維持員工佩戴護目鏡與口罩等措施，亦會規限客人數目，連同員工會維持店內人數6至8人，較以往減少一倍，「以前舖頭至少可以有十幾、二十人，仲會有客喺出面排隊等。」

放寬措施或是喜訊，但何先生坦言政府疫情至今發放消息混亂，支援不足，令他們自3月起生意大跌，只有零星客人，他指認識有3間同業經營因難而結業，而自己由新年後開設在謝斐道約800呎的分店，直言受疫情直接打擊，形容「食到正」，「業主又企到好硬，我哋都要繼續交租、畀人工，依家都係捱。」他期望政府可以把業界的資助額與零售業看齊，增至8萬港元，補償業界以往開支。