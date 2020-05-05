中三至中五本月27日復課　幼稚園K1至K2本學年不復課

全港學校已停課超過3個月，政府今（5日）公布，各個年級最快在5月27日起分階段復課，分別是中三至中五級於本月27日復課；小四至中二學生則於6月8日復課；幼稚園K3至小三學生，則於6月15日復課。

教育局局長楊潤雄表示，考慮了專家及學校的意見，現時有條件可復課，但復課會以師生的安全至上，且「宜緊不宜鬆」。楊強調，復課後，校園內所有學生、教職員均要戴上口罩。課室內座位須盡用，並保持最大距離，學校需調整教學模式，例如讓學生面向同一方向上課，亦要盡量避免小組討論，周會及早禱可運用廣播進行。

同時，學校亦需安排學生分批在校上課，復課後上半天課，這樣可避免學生脫口罩及不會一同吃飯；而學童在乘搭公共交通工具、校車亦要戴口罩，並要注意勤洗手；學生在回校前要量體溫，一旦身體不適要求醫及回家休息。

學校亦需設有師生分隔的地方，讓身體不適的學童等候讓家長接回，安排就醫。學校可讓學生進行不密集的活動，但要避免進行水上活動。

至於涉及27000名跨境學童的上學安排，楊指若入境14天的隔離措施仍在實施，便須向有關部門申請豁免跨境學童，當局亦會與內地部門商討，以確保有效防疫。

至於特殊學校、群育學校、視障及聽障學校，楊稱，這類學校可跟隨主流中學於本月27日復課；輕度智障、中度智障特殊學校亦可在6月8日復課；而嚴重智障及醫院學校則可在6月15日復課。至於非本地及國際學校，因課程安排等與本地學校不同，這些學校一般在6月下旬已經學期完結，故政府容許他們在本月20日按校本情況分二至三個階段復課。

表：全港學校分階段復課時間

復課日期/年級及學校類別

5月27日/中三至中五、特殊學校、群育學校、視障及聽障學校

6月8日/小四至中二、輕度智障、中度智障特殊學校

6月15日/幼稚園K3至小三、嚴重智障及醫院學校

本學年不復課/幼稚園K1至K2

資料來源：教育局