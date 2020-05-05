戲院健身中心7處所獲批准重開　卡拉OK派對房間繼續停

新冠肺炎疫情下，健身中心、戲院、卡拉OK等因應疫情嚴峻而全面暫停營運。政府今日(5日)宣布放寬限制，有7大處所將可在周五(8日)凌晨起重開，包括健身中心、美容院、麻雀館等，但重開時須遵守指定規限。

獲重開的7類處所為遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、戲院、美容院、按摩院和麻雀館。以戲院為例，政府規定戲院售票時，顧客不可坐滿一間戲院；而美容院則須有額外保護措施。

至於自上月初開始停業的酒吧及酒館，重開時將須設有顧客人數限制、客人須戴口罩以及每枱限坐4人等規定，同時不可有現場音樂、樂隊及跳舞表演。

另外，有4類處所由於有高傳染風險，將會繼續暫停營業14天至本月21日，包括卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會。食物及衞生局局長陳肇始解釋，新冠肺炎以飛沫傳播，重開部分處所時需考慮處所內的行為及人流，如果市民在相關處所內，沒有戴口罩及近距離，會有高傳染風險，並舉例指派對房間會有多人開派對及不會戴口罩唱歌。她理解用膳同樣人多，但吃飯屬日常生活必要部分，「大家都需要食飯」，故需要分階段重開處所。她強調部分處所重開時有不同規定，若重開後有感染個案，不排除會收緊規定。

行政長官林鄭月娥表示，對於未能夠重開的處所或會面臨經營困難，政府會先做好第二輪防疫抗疫基金，「唔需要即刻講進入第3輪」，又指保就業計劃會有一定保障。

民政事務局局長徐英偉表示，健身中心重開時將會要求市民進入前戴口罩，但做運動期間可除下口罩，並會要求健身中心內的運動器材有一定距離。他又提到，正在檢視游泳等設施，相信不久將來可以放寬。