政府全民派「銅芯抗疫」口罩　明早7時起接受登記

政府會向全港市民派發本地研發可重用「銅芯抗疫」口罩，明天(6日)早上7時開始，接受身處本港的市民網上登記，政府會郵遞送上門；而身處海外的市民則可本月13日起登記。創新及科技局局長薛永恒指，將來會計劃向市民派發補充濾芯，每個派發口罩已有濾芯。同時，政府會派發本地生產的一次性口罩，預計在6月底開始派發首批3000萬個，每住戶可經郵政人員派發一包10個。

政府派發重用銅芯口罩(Cu mask)，「Cu」即銅的化學簡稱，亦取其"see you"「見面」之意。薛永恒指，「銅芯抗疫」口罩分幼童、中童及成人尺寸，共有6層，包括2層銅物料、抗菌層、保護層、過濾層及內層。口罩用臭氣密封處理，並利用人體工學設計，使其無用鐵線仍能貼服面部，2018年獲日內瓦國際發明獎，已通過ASTM 1級測試，換濾芯後可以長期使用60次，測試結果更可於網上查閱，現正申請專利。薛又盼本地的科研成果，可幫助紓緩民生問題。

至於如何索取銅芯口罩，明天(6日)早上7時開始接受登記，為期1個月到下月6日。本月13日讓身處海外的市民登記，但要提供本港地址，2星期內郵遞送到。如未能網上登記的市民，在登記期後，可到郵局出示身份證領取口罩，至於非在港的香港市民，郵差會將口罩送至該些人士登記的有效地址。若錯過登記，亦可稍後到郵局親身領取。

政府資訊科技總監林偉喬指，市民成功登記後會獲得訊息通知，2星期後郵差會上門派遞，屆時會有服務短訊通知主要登記人。市民登記1日後，可透過編碼了解派遞情況。系統會在政府私有雲登記，市民可參閱網上排隊人數，當成功進入系統，會有30分鐘予市民登記。政府系統採取隊列避免流量太大或超載，為防黑客入侵，會採用資訊科技保安政策設置的裝置如防火牆，反機械人等措施，亦不接受重複登記。

創新及科技局常任秘書張蔡淑嫻指，計劃早於1月尾已開始籌劃，並於2月21日獲立法會通過防疫抗疫基金，及物色有關材料。3月開始量產，至今已有足夠數量派發予全港市民。她續稱，本地缺乏生產線及原材料，要生產龐大數量的口罩對政府是很大挑戰。

復課在即，政府亦會各向有需要的學生補助一次性口罩。前線工作人員，如安老院舍的護理人員、政府及房委員合約清潔工等，政府會將每日1口罩增至每日2口罩。政府亦會向私營醫療機構的醫護人員，包括中醫、西醫、牙醫、藥劑師、職業治療師，提供50萬個一次性口罩。另外，政府會向長者及弱勢社群如低收入人士、露宿者等派發涉及300萬個口罩。

對於遲來的口罩，行政長官林鄭月娥表示，疫情開始時，口罩供應非常緊張，並不存在政府不與社會共享，第一時間要優先保證前線醫護人員有口罩。至於派口罩行政費，她說利用香港郵政送遞，政府付郵費，不會有很多行政費用。