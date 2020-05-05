教師涉篡改史實失德　葛珮帆促教育局嚴肅跟進

有小學常識科教師日前被指教授學生鴉片戰爭錯誤史實，有團體聯同議員葛珮帆今午(5日)到政府總部外集會，抗議教師專業失德，要求相關教師所屬學校及教育局嚴肅處理事件。

團體在政府總部東翼前地外拉起寫有「通識教師篡改史實、教育局要立即取締」的橫額，並高呼「教育無政治」及「教師扭曲史實、理應接受懲罰」等口號。葛珮帆發言時強調，歷史不容篡改，而教師必需要有道德操守，又同時質疑今次事件僅屬冰山一角。

葛指出，她過去不斷收到很多針對通識科教師的投訴，質疑部分通識科教師利用通識科作政治平台散播政治思想，當中更有一些包括仇警、仇中及分化社會的言論。她擔心，一旦政始繼續入侵校園會荼毒學生，將會令學生產生反政府、反社會傾向，甚至接受「用暴力可以解決問題」。

葛重申，今次事件情節非常嚴重，不能接受學校以消極方法處理事件，她早前已去信教育局局長楊潤雄要求跟進，並要求當局不能再做「縮頭烏龜」，不要再以學術自主、言論自由作借口及掩飾，重申社會要求教師好好教育下一代。