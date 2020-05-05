郭榮鏗主持內會涉濫權越權　建制派提譴責動議

4名建制派議員今日(5日)提交動議譴責公民黨法律界議員郭榮鏗的議案，並預計最快在本月20日的立法會大會上討論。議案措辭包括譴責郭榮鏗行為不檢，違反《基本法》第104條所規定的誓言，主持內務委員會主席選舉期間，未有正當執行《議事規則》和《內務守則》的規定，容許委員就與主席選舉無關的事宜發言，或藉提出多項規程問題發表意見，浪費大量會議時間，導致內會超過半年仍然未選出主席，未能正常運作及履行職能，涉濫權及越權，阻撓立法會履行其憲制責任和《基本法》賦予的職權。

經民聯議員梁美芬表示，提交動議是回應社會各界要求，加上郭榮鏗是法律界代表，但他過往幾個月的表現，特別是在處理內會選主席過程中，變成名副其實的攬炒派，很多法律界朋友希望有實質行動改變現時狀況，又指郭理應知道《議事規則》要求主持會議的議員停止無意義的發言，而且他本人及反對派亦曾表明目的是要癱瘓內會，以致所有重要法案均無法審議。

梁又指，郭堅持攬炒議會運作，同時又影響兩位大法官的交接，多次勸諭下依然充耳不聞，完全漠視事件重要性，有關行為愚蠢、幼稚且惡毒，完全不可接受。

郭榮鏗回應被譴責一事時，重申自己一向按議事規則主持會議，強調「其他人指指點點、對我指控，我覺得唔使逐一回應」。對於特首指《國歌條例草案》及其他法案已堆積在內會一段時間，只差「臨門一腳」。郭指「我從來唔會就任何議會外嘅任何人發言感到任何壓力」。至於有否信心本周五(8日)能夠選出主席，郭指取決於內會委員希望如何運用他們的時間及發言權，重申他作為主持人不會扼殺議員的天職。