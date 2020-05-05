3500美容處所簽署復業承諾　履行8項衞生防疫措施

政府宣布放寬新冠肺炎防疫措施，停業28日的美容業可望周五(8日)恢復運作，14個業界團體今日歡迎政府決定，他們發表聯署聲明，會推動美容院處所落實防疫衞生措施，透過遵守8項防疫衞生措施，包括量體溫、健康申報等，美容師為客人做面部護理時，必須戴護目鏡或面罩等，釋除政府及市民憂慮，令行業走出困境，亦有利本港經濟。

美容業界推出的「防疫衞生措施指引」共有8項，分別是美容院內人員及顧客必須量度體溫，美容院必須提供消毒潔手液；進入美容院處所時，所有人士都必須佩戴口罩；進行面部護理時，美容師必須戴護目鏡或面罩；客人及員工均須填寫健康申報表；員工在美容院工作時，必須勤洗手及配套手套；使用一次性即棄用品，相關物品包括但不限於口罩、手套、床墊紙；所有儀器設備、工具和服務區域，使用前後都必須徹底清潔、消毒，並保留清潔紀錄以供檢查；員工出現發燒或任何呼吸系統疾病症狀，應立即停工及求診。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，很開心放寬停業令，讓業界復工，全港現有7000間美容相關處所，已有一半簽署了防疫承諾書，相信另一半處所亦會加入，提升行業服務水平。

批發及零售界議員邵家輝亦稱，停業令下，不少業界及從業員手停口停，今次14個商會簽署及推動承諾書，可以增加市民信心，有助整體市道復甦。