3月份零售業銷貨額急挫42% 　連跌14個月

疫情重挫本港經濟，零售業更是首當其衝。政府統計處今日(5日)公布3月份的零售業銷貨額統計，零售業總銷貨價值的臨時估計為230億港元，較去年同月下跌42%，已連跌14個月。但跌幅較2月下跌的44%略爲收窄，勝市場預期。

今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期下跌31.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌35.0%。

扣除期間價格變動後，3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌43.8%。1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期下跌33.9%。與去年同期比較，2020年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌36.9%。

零售類別方面，今年3月與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物在3月的銷貨價值跌幅最大，較去年同期下跌75.2%；其次為服裝下跌67.2%；藥物及化妝品下跌63.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件也下跌60.6%；中藥下跌51.7%；眼鏡店下跌46.6%；百貨公司貨品下跌42.7%；食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值也下跌21.2%；汽車及汽車零件下跌19.8%等。而另一方面，今年3月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升16.1%。

今年第一季與去年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌19.6%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌20.4%。

政府發言人表示，由於新冠肺炎疫情在全球大流行和因此而實施的防疫抗疫措施，令訪港旅遊業停頓及嚴重干擾與消費相關活動，零售業銷售在3月繼續急劇下跌。第一季合計，零售業銷貨量按年下跌36.9%，是有紀錄以來最大的單季跌幅。

發言人進一步指出，在嚴重經濟衰退及勞工市場急劇惡化下，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，由於去年2月有農曆新年的消費效應，構成强烈對比，故上月跌幅顯得更大，但3月在沒有任何對比因素影響下，仍大跌超過4成，顯示零售情況較2月更為嚴峻。她預計4月受禁聚令影響，市民購物意欲及銷售氣氛將比起3月更差。

展望5至6月，她認爲，即使疫情放緩措施放寬，但單靠本地市場，而經濟持續下滑與失業率上升，預料情況亦會悲觀。整體來説，協會預計今年上半年零售業將錄得3成至5成跌幅。至於下半年會否能復蘇，謝邱安儀坦言，香港仍有社會事件的陰霾，而疫情影響「太大太傷」，加上大部分銷售依賴旅客，開放關口未必即可即刻回復以往的訪港旅客數量，或要至下半年或年底零售業才會有好轉。