社福服務因疫情暫停　60%受訪殘疾者及長者健康轉差

多項社福服務因為疫情暫停，有組織調查了203名接受相關服務的長者及殘疾人士，逾60%受訪者反映服務減少，令他們健康狀況轉差，甚至身體活動能力及自我照顧能力亦出現倒退。團體建議社會福利署盡快協助社福機構恢復相關服務。

自強協會、香港肌健協會等在上月訪問了203名殘疾或長期病患人士，有54%受訪者表示自己原本接受的服務完全暫停；近39%受訪者的服務減少了。服務暫停期間，64%人指自己健康狀況轉差；有68%人的身體活動能力更出現倒退。

市民盧先生患有肌肉營養不良症，需要長期使用輪椅、呼吸機，本接受上門物理治療，如拉筋及拍痰，另有上門洗澡等家居照顧服務，但上述服務暫停後，他有感肺部出現痰液，呼吸困難，缺乏治療下，他的健康亦轉差。

另一市民蔡先生同樣需要以輪椅代步，他與失明的太太同住，二人依靠陪診、家居清潔、上門洗澡等服務，但相關服務自今年1月起全面暫停，廚廁衞生情況已漸趨惡化，即使食物跌在地上亦無力拾起或清潔。

團體建議，社署應向提供家居照顧服務的社福機構發放口罩及防疫物資，以盡快恢復服務，並善用視像通話提供支援，又提議政府提供額外資助，供有特殊需要人士接受治療及訓練服務。