食肆周五起放寬至每枱8人　欲召回員工備戰母親節檔

新冠肺炎疫情緩和，政府今日(5日)宣布放寬食肆每枱限制人數由4人增至8人。東網記者今日下午到旺角一間酒樓視察，有酒樓經理指抗疫百日以來「零訂枱」，下周日(10日)已是母親節，對政府適時放寬限制表示歡迎，並指會同時放置8人大枱及4人細枱供食客選擇。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，得悉政府放寬每枱限制人數至8人後，於1小時內接獲超過10張訂枱。酒樓亦適時推出4人、6人及8人的母親節套餐，人均消費約150港元至200港元。他稱母親節是共敍天倫的日子，政府放寬限制除可讓市民得以放鬆，亦有助市道，可刺激經濟。

蘇又指，禁聚令下晚市營業額只餘25%，早午茶市的營業額則仍有70%。蘇預料，母親節檔期營業額會比抗疫期間多3倍，與往年相較，有以往一半已很滿足，但仍對市道感樂觀，希望可吸引多些食客幫襯。他強調未有解僱員工，只要求輪流放無薪假，今個母親節檔期會召回200名員工。

食客梁小姐指，得悉政府將放寬每枱限制至8人，但不解為何不放寬限制至12人或以上，因市民現防疫意識很強，大家都會做好防疫措施，質疑「8人定12人都冇咩分別」。她又稱警方對禁聚令的執法有爭議，擔心群組聚集定義不清，易誤墮法網。