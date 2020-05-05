教師疑扭曲鴉片戰爭史實　可立小學成立委員會徹查

嗇色園主辦可立小學的校董會已成立調查委員會，調查小二常識科教學材料的問題。

近日網上流傳屬於嗇色園主辦可立小學小二常識科教學影片，內容與鴉片戰爭歷史相關，被指教師在片中指扭曲史實，提到英國是為了消滅鴉片而向中國發動戰爭。嗇色園主辦可立小學法團校董會昨（4日）發出聲明指，已於日前的特別會議上通過成立調查委員會，深入調查有關事件，就其中涉及的問題作全面檢視及跟進。

委員會由該校校監古澤銘領導，成員包括一名獨立校董、一名家長校董及一名辦學團體校董，委員會將會以客觀、理性及持平的態度展開工作。

作為學校的最高負責人，校董會強調極度關注是次事件對學生造成的影響，贊同校方已第一時間修正有關教學材料，並同步優化現有處理教材的機制，確保教師向學生教授正確知識。在委員會完成調查及提交報告以前，校董會指不會就有關事件原由作任何臆測及回應，並會確保調查公平公正、實事求是。

其辦學團體嗇色園在上月30日亦在聲明指，就事件引起社會各界人士的不安，有負學生及家長對學校的期望，深感抱歉。嗇色園教育委員會得悉有關事件後，已立即與可立小學校監及校長等了解事件，並敦促校長嚴肅處理。

嗇色園對屬校之教學質素有嚴謹要求，不容許錯誤教授歷史事實。嗇色園將成立專責小組就事件進行深入調查，並會諮詢教育局，如查證有關教師有專業失德，會根據《教育條例》及內部機制嚴肅跟進，並向家長及公眾作進一步交待。