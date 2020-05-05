土地共享計劃接受申請　4至6年半農地變熟地

發展局公布，土地共享先導計劃明日(6日)起接受申請，為期3年，至2023年5月5日止，獲批申請涉及的私人土地總數上限為150公頃。

因應先導計劃，行政長官委任10位來自廣泛界別的人士為顧問小組成員，就接獲的申請及先導計劃的運作提供獨立意見。顧問小組任期由本月1日開始，為期3年半。黃友嘉為顧問小組主席。

在先導計劃下，政府會促進基建，提升以增加申請所涉及的私人用地的發展密度，條件是先導計劃申請人須將其擁有的部分土地以平整土地形式交予政府，而該等土地可帶來最少7成的新增總住用樓面面積作政府屬意的公營房屋或首置發展。

為確保先導計劃下的新增房屋能早日落成，發展商或土地擁有人亦須提供所需基建及其他社區設施，以支援公私營房屋發展。相關費用經政府部門的嚴謹審核為必須和合乎成本效益後，會從以十足市價評估的地價中扣減。先導計劃下每個項目須提供不少於50,000平方米的新增總住用樓面面積，以及最少額外1000個房屋單位。

根據3階段的落實工作流程，發展局轄下的專責和跨專業土地共享辦事處，將為先導計劃申請人提供一站式諮詢及促進服務，並會審批申請。顧問小組將就各宗申請是否可予接納向政府提供意見，只有獲顧問小組支持的個案會呈交行政長官會同行政會議尋求原則性同意。獲批准的申請將進入下一階段，包括法定程序，例如改劃及就基建工程刊憲，以及土地行政程序，包括地價協商。所有適用法定程序所涉及的既定公眾參與渠道，將繼續適用。

發展局局長黃偉綸表示，時間至為關鍵，土地共享辦事處將按非常壓縮的時間表推展工作，並盡量同步、而非分階段進行法定程序，以節省時間。政府預期在改劃後18個月內完成土地契約修訂程序，包括地價協商，除非另獲延長。政府目標是在接獲申請起計4至6年半內把農地轉為熟地，以供建屋。