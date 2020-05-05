港人4月防疫態度較3月鬆懈　仍有93%戴口罩　

新冠肺炎疫情緩和，中大香港亞太研究所分析市民對4月疫情的防疫態度，發現45%受訪者認為港人的防疫意識較3月鬆懈，高達63%市民認為政府防疫措施做得不足。疫情對經濟打擊甚大，有51%受訪者表示其家庭收入因疫情減少，當中3%指自己或家人因疫情而失業。

中大調查以電話訪問了722位18歲以上的市民，發現56%受訪者認同4月的疫情較3月緩和，擔心自己會染病的比例亦有下降。市民防疫措施比例高，仍有93%受訪者外出時會戴口罩，83%市民亦經常用梘液或酒精搓手液洗手。高達63%市民認為，政府防疫措施做得不足，只有32%受訪者認為政府防疫做得好。

雖然市民防疫態度鬆懈，但仍有60%受訪者表示較3月時少了逛街；54%受訪者指自己少了外出用餐；與親戚朋友聚會方面，亦有64%人表示較3月時減少。隨住疫情緩和，防疫用品短缺亦稍為紓緩，有72%受訪者指家中儲備的口罩足夠，較3月時上升了8個百分點。