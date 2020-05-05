戲院商會明商討重開細節　生意悲觀不排除播舊戲

全港戲院自3月底開始暫停營業，政府今日(5日)宣布包括戲院在內的多個處所，將可在周四(8日)重開。戲院商會副理事長崔顯威表示，明日(6日)業界將開會討論重開細節，料大部分戲院售票時會分隔市民的座位，但由於5月是行內淡季，較少電影上映，部分戲院或會播放舊電影，以免丟空戲院。

崔顯威向東網表示，5月在行內稱為「5窮」，因正值淡季，沒有大型電影上畫，加上停業逾1個月，無法了解市民外出看電影的意欲，相信重開後生意亦不樂觀。對於政府要求戲院在重開後，顧客不可坐滿一間影院。崔預計，大部分戲院會隔行售賣戲票，或限制每行人數等，而在停業前，戲院已執行防疫措施，包括要求員工及顧客戴上口罩、進入戲院前量體溫等。

另外健身中心亦批准重開。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今早在電台節目表示，部分健身中心作大班教學，10多人一班。若政府容許中心恢復營業，惟要求小班教學，如同「判死刑」一樣。他指，收入將同樣減少，惟租金、電費及人工等成本一樣，形容「蝕過唔開」。