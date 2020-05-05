有中學指應更早宣布復課　料7月尾放暑假

政府今(5日)宣布學校有限度復課，首階段為中三至中五生將於本月27日復課，有中學校長表示「合理」，有望學生追趕進度，而校方將自行制訂防疫措施，如取消早會、安裝紅外線體溫器、關閉校內飲水機、騰出醫療室作隔離房間等，並已採購近2萬個口罩，足夠全校900個師生1個月的供應，又購置其他防疫物品，確保師生復課後的健康。

廠商會中學校長麥耀光對於教育局宣布復課安排的做法「合理」，但認為局方可更早宣布復課，讓學生可以追趕課堂進度，尤其是來年文憑試(DSE)考生。麥並指預料本年7月尾才會放暑假。

麥表示，現時學校經已採購近2萬個口罩，足以應付全校900名師生的儲備，另在校內設有紅外線體溫機量度體溫，並購入護目鏡、防護裝備，讓職員處理患病學生時使用，亦騰空醫療室，方便隔離患病學生等待家長接離或送往醫院。

他續指現時學校制訂一系列措施，如取消早會，以減少聚集機會；不用同學在小息集會；安排體育堂進行避免緊密接觸的運動；又會加強用漂白水消毒共用設施；小食部則繼續開放；課室的枱與枱之間距離維持疫情前兩呎距離，並要求學生減少不必要接觸。麥期望教育局即將發放的指引，會清晰列明校內的防疫措施，如人群聚集的情況、衞生處理等，確保學校能夠跟隨。