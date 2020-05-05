澳博今年首季由盈轉虧，蝕逾4億元。

澳博控股公布截至本年3月底止第一季業績按年由盈轉虧，股東應佔溢利由2019年第一季8.5億港元，減少至2020年第一季淨虧損4.09億元，減幅為148.1%。

公司解釋，業績在新冠肺炎爆發下受到嚴重影響，其中澳門娛樂場於2月份關閉了15天，仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求，導致第一季總收益、博彩毛收益，以及博彩淨收益分別按年減少62.1%、62.2%，以及59.8%。

其中，經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)由盈轉虧，本年第一季錄負2億元，減幅為118.6%。經調整EBITDA率由去年首季之12.4%減少至本年首季的負5.7%。

今年第一季公司博彩毛收益佔澳門娛樂場博彩收益之13.3%，於去年第一季則為14.1%。截至3月底止公司錄得現金、銀行結餘及已抵押銀行存款121.14億元、債項總額152.38億元。

此外，公司同時披露，繼2019年底的路氹「上葡京」項目竣工，公司已啟動與澳門政府對項目的檢驗及申請程序。在取得相關營運許可後，項目預期於2020年底開幕。