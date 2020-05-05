警屯門搗party room非法賭檔　2休班警涉案被捕已停職

警方昨在屯門一工業大廈單位搗破一個非法賭博場所，拘捕36人，包括2名休班警員。

屯門警區特別職務隊昨晚(4日)約11時30分，進行打擊非法賭博行動，突擊搜查屯門建泰街一工業大廈的單位，搗破一個非法賭博場所拘捕28男8女，年齡介乎15至55歲，當中包括1名47歲姓陳的主持人，涉嫌「經營賭博場所」，其餘人士則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士現已保釋候查，須於6月上旬向警方報到。至於被捕人士會否觸犯禁聚令，警方正諮詢律政司意見。

據了解，被捕人士當中有2名為休班警務人員，已被停職。其中一人52歲，駐守屯門警區巡邏小隊，加入警隊20多年；另一人33歲，駐守大埔警區刑事調查隊，加入警隊4年。

涉事現場約1000平方呎，內有多個房間，包括麻雀房、桌球室，牌九室等，外表以party room（派對室）作包裝，警方現場又檢獲萬多元現金及籌碼。

警方強調，警隊非常重視人員的操守，如有人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。警方管理層對有警務人員涉案被捕表示關注，指禁聚令下，已多次提醒前線人員切勿參與人多活動，更何況是違法活動，但仍有個別警員違法，警方必定秉公辦理。