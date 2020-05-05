示威者稱還押壁屋期間被打　懲教署籲投訴

反修例風波期間，有34名未滿21歲的男性被捕人士被還押於西貢壁屋懲教所，當中有14人至今仍然在囚。多名曾被關押於該懲教院所的被捕人士向議員及政團求助，指自己在囚期間曾被懲教署職員虐打及恐嚇，並遭受不合理或不合法的對待。他們質疑相關懲教人員行為涉及酷刑罪，要求當局徹查事件並處分所有涉事職員，並正積極研究向聯合國人權事務高級專員辦事處投訴。

協助在囚人士的香港眾志秘書長黃之鋒指，多名正囚於或曾被處押在壁屋懲教所的男性被捕人士，在囚期間曾被懲教人員施以身體上及言語上的暴力對待，包括被掌摑、襲擊其背部，甚至以木條、鐵尺或警棍等武器擊打在囚人士手掌或腳板，並要求在囚人士以「Thank you，Sir」句子報數。

黃又指控一名懲教主任，指其曾因有在囚人士於獄中唱反修例歌曲，要求所有牽涉反修例事件的在囚人士，以蹲步方式前往閉路電視暗角，並掌摑他們，及要求他們掌摑自己。黃又重提自己三年前的獄中生涯，指當時在囚人士並不會因在獄中唱流行曲而被懲罰。

社福界議員邵家臻則指，年輕在囚人士被虐事件過去時有發生，批評署方涉及系統性以酷刑對待少年犯。他又指出，現時所有因反修例事件被捕人士在懲教院所中，均會被懲教人員以「暴動仔」稱呼，質疑做法猶如將他們歸類作區別對待。

懲教署發言人表示，如個別人士就其服刑期間的待遇有所不滿，可向懲教署投訴調查組作出投訴，投訴調查組會按既定機制處理。署方建議有關人士聯絡投訴調查組提供相關資料，以便跟進調查。

有資深懲教人員指，懲教工作本已十分繁忙，同事知悉不同在囚人士的背景，會作出適當管理，不想自找麻煩，更何況投訴人提及的情節頗為誇張，打到第二座樓都聽到，可信程度令人生疑，舉例如投訴人被掌摑，面部應有傷痕，日日有公務人士及家人前往探訪他們，為何會不發現。