政Whats噏：泛民要求官方直播區會會議　被轟無必要

今屆18區區議會之中，民主派主導17個區議會，任期開始已經常同政府部門及官員駁火。新冠肺炎疫情下，政府上月以社區岀現突發情況為由，削減各區議會的撥款，部分區議會更被削逾百萬元，雖然削減嘅撥款係用番喺地區抗疫之上，但一眾民主派議員仍然不滿。另一邊廂，民主派一直以「全民監察」為由，要求直播區議會會議，尋日更聯署要求民政事務總署（總署）出資購置直播器材添，似乎有意對抗政府削減區議會撥款。不過，有議員認為直播區議會會議並無迫切性同必要性。

民主派希望為各區區議會引入直播會議都唔係第一日嘅事，甚至有唔少新當選區議員在競選期間，已將呢個要求寫入佢哋嘅政綱之中。現時18個區議會中，只有中西區同西貢區落實官方直播會議，其餘區議會都只係得非官方直播會議。由民主派出任嘅17區區議會正、副主席，尋日就同離島區議會民主派代表聯署，要求總署為區議會添置直播器材，仲話已經掌握到初步報價，要求總署短期內購買簡單器材，方便各區議員助理在社交分享平台安排直播，長遠而言更應該為各區購置便捷的影音系統，並由各區議會秘書處承擔直播工作咁話。

區議會(第一)功能界別議員劉國勳認為，直播區議會會議並非壞事，因為可以為市民提供多一個渠道了解會上發生的事，但就認為未必有迫切性同必要性引入官方直播。佢相信總署一直唔肯引入官方直播嘅原因，並唔係因為喺器材價格上，而係秘書處要喺背後安排更多支援工作，例如要安排人手拍攝及處理直播片段，亦要顧及器材更新，其實係比單單購置器材更為複雜。

劉又話，其實政府早前因應疫情實施公務員在家工作安排，唔少總署同各區民政事務處都積壓咗唔少工作，而且依家政府要集中資源同人手抗疫，重申引入官方直播應該要從長計議。佢又話，現時很多區議員或助理都在會上直播，而且區議員亦可以運用自己嘅薪津購置攝影器材，加上現時區議會會議紀錄齊全，喺文字版以外更會提供錄音添。不過，相信班民主派區議員一日未達到目的，一日都唔會罷休，睇嚟總署署長謝小華有排煩喇。