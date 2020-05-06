婚禮限制增至50人　戲院只能坐滿一半

政府昨日（5日）宣布放寬抗疫措施，當中包括將禁聚令放寬至8人，並重開部分處所。政府晚上接近深夜發稿，進一步詳細列出更多放寬的措施，例如擴闊現行豁免群組聚集的範圍，並將婚禮的人數限制由20人增加至50人。

當局也列出獲准重開的處所需要遵守的具體限制，其中在戲院方面，當局規定只能坐滿全院一半座位；同一行座椅中不可有一排連續有8張或以上座椅被佔用；影院內不准飲食；餐飲處所符合適用指示；以及每一間影院在每場播映完畢後，均須清潔和消毒。

而在公眾娛樂場所和遊戲機中心，當局規定毗鄰的娛樂遊戲站、遊戲機和設施不得同時使用，或在每一娛樂遊戲等之間設有某種形式的有效隔板。

至於麻將天九耍樂處方面，毗鄰的麻將/天九檯不得同時使用，或須在每一張檯之間設有某種形式的有效隔板。而每當有一位新玩家參與牌局時，便須將整副牌更換為一副經過清潔的牌，或使用消毒劑。

同樣可以重開的桌球室及公眾保鹷球場，當局規定在使用前消毒及清潔設施及配件；每張球檯或每條球道只可少過或等於8人使用；只可以「隔一張(條)，開一張(條)」方式開放每隔一張球檯或一條球道。而公眾溜冰場方面，當局只容許進行小組或私人教導，每組不可超過8人，組與組之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板。