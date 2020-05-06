走私熱點沙洲海關追截快艇　內地男跳船失蹤

海關於昨晚(5日)10時許，在機場對開的沙洲海面追截一艘疑涉走私快艇，期間有身穿救生衣疑人從走私快艇上跌入海中，瞬間失去蹤影；關員隨即報警。其後，有救護員從青衣消防碼頭登上消防船出海協助救援，水警輪亦到場戒備，暫時未有發現。

上月7日晚上約7時，水警小艇分區及水警西分區人員，進行代號「拔尖」的反走私行動。警員在沙洲以南發現一艘可疑快艇，懷疑有人正進行走私活動，隨即展開追截，該艘快艇高速駛走，警員其後截停該艘快艇，並拘捕快艇上2名分別33及35歲內地男子，涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」及「非法入境」，其中該名35歲男子同時涉嫌「危害他人海上安全」被捕。行動中，警方檢獲62箱懷疑走私凍肉，估計市值約45,000港元。案件將由海關及水警總區重案組繼續跟進調查。

今年1月21日傍晚6時許，海關一艘載乘着4男1女關員的淺水巡邏艇，駛離昂船洲船隊基地進行例行巡邏。據了解，至晚上9時許，巡邏艇在赤鱲角香港國際機場以西約兩海里、即沙洲海面發現一艘載滿多箱凍肉的長形鐵船，尾隨有一艘快艇。關員懷疑有人正進行走私活動遂展開追截，走私船的船員見狀立即棄船並跳上快艇，往蛇口方向逃去。

惟由於現場海面漆黑一片，關員疑未有發現棄船，兩船隨後發生碰撞。巡邏艇即時翻轉，有2人疑及時成功逃生，惟另外3人則不幸被困船艙內。救援人員約20分鐘後在船艙尋獲3名關員，他們當時有穿救生衣，惟已陷入昏迷，他們被救起並送上消防船上急救，繼而交由水警輪送上岸後，再轉交救護車送屯門醫院，惜搶救後不治。

另2名受傷關員則已於消防船抵達前由水警輪救起，被送往北大嶼山醫院治理，另有一名水警於執行拯救行動期間亦受輕傷。案件由水警總區重案組調查。海關助理關長(邊境及港口)陳子達表示，對事件中有3名關員不幸離世感傷痛。