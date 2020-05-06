政Whats噏：旅發局搵老字號拍片救港

全球旅遊業都遭到疫情嘅摧殘，作為「魅力之都」嘅香港亦黯然失色。香港旅遊發展局趁近日疫情稍有緩和，「拿拿臨」推出全新社區宣傳救市！邀請多家具有香港特色嘅老字號同街坊小店參與拍攝短片，除咗分享佢哋向國際友好嘅打氣說話，其實仲想喚起全球對香港嘅回憶，鼓勵大家疫後再出發！

懷舊嘅涼茶店、婀娜多姿嘅旗袍以及飄逸海洋氣息嘅鹹香味，種種都係老香港嘅回憶。旅發局近日邀請多間老字號店舖拍片，分享佢哋對市民大眾嘅鼓勵說話，又同世界各地熱愛香港嘅朋友打打氣。有百年老店涼茶舖老闆惦記着疫情期間甚少露面嘅老顧客，寄望「苦盡自然甘來」，希望與市民互勉，一起繼續堅持抗疫。呢啲短片將陸續上載旅發局嘅社交平台。

感人短片以外，本地旅遊業界包括酒店、景點、商場等都齊齊響應旅發局嘅宣傳計劃，相繼於佢哋嘅社交平台，分享前線員工同客人互動嘅難忘經歷，同埋令人會心微笑嘅小故事。例如有酒店員工話希望世界各地嘅客人再嚟欣賞香港美景，而南丫島食肆員工提及有外國客人每次來港都會到訪南丫島，期待再次同各地嘅客人見面，希望疫情真係可以快啲過去，旅遊業重新出發啦。