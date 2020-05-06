官媒：要讓反中亂港分子付出代價　黎智英逃不過正義審判

被控未經批准集結罪和刑事恐嚇罪的壹傳媒黎智英，周二（5日）下午在西九龍法院提訊；內地官媒周三（6日）凌晨發表評論文章，指黎智英等人作為反中亂港分子的頭目，禍國、亂港之行罄竹難書，理應嚴懲；又指沒有任何人能以任何名義凌駕於法律之上，反中亂港的違法分子必須為其所作所為付出代價，相信黎智英等人終究逃不過正義的審判。

文章批評反中亂港分子一直極力操縱鼓譟民意，甚至炮製所謂「刑不上黎智英」等荒唐謬論，妄圖以輿論施壓和綁架法治，營造「順我者昌、逆我者亡」的寒蟬效應，讓香港法律為他們的政治目的所用；黎智英之流跋扈囂張，作為西方反華勢力的棋子，公開叫囂「為美國而戰」、「攬炒」，誤導年輕人投身「黑暴」，目的是製造港版「顏色革命」，奪取香港管治權，為遏制中國崛起，配合美西方反華勢力製造種種麻煩。

文章直斥，黎智英等被控後，美西方一些政客公然歪曲基本法、包庇縱容違法分子、破壞香港法治、叫囂實施「香港人權與民主法案」，向香港警方和司法機關政治施壓，肆意踐踏香港人權和法治，公然干預香港特區司法獨立和高度自治權，粗暴干涉我國內政和主權，也再次暴露了美國及西方反華勢力為香港反中亂港分子撐腰打氣的政治圖謀。

文章續稱，無論黎智英等自恃背後有怎樣的力量，一切違法和賣國行為都要付出應有的代價。而香港回歸祖國近23年來，香港維護國家安全的法律制度和執行機制始終不夠完善，不少人的國家安全觀念也相對薄弱，這也是黎智英等之所以能夠挾洋自重、肆無忌憚的原因之一。由此可見，加強維護國家安全制度建設已成為香港的當務之急，只有堵住香港在這方面的短板和缺口，賣國者才能喪失興風作浪的空間。

文章指，黎智英等人的案件已經進入司法程序，相信其終究逃不過正義的審判。香港的法治精神在修例風波短短幾個月內迅速坍塌，而無規矩不成方圓，只有讓犯法者付出代價，才能樹立正確的示範，令全社會特別是年輕人知所行止，避免觸碰危險的禁區。