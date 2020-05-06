壹傳媒涉違契欺詐　鄧炳強無懼惡勢力徹查到底

負面新聞纏身的壹傳媒黎智英，近日被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，疑在該廠房經營獨立公司，提供「公司秘書」服務。警務處處長鄧炳強昨表示，已於前日（4日）收到有關舉報，指一個傳媒集團在將軍澳，可能違反用地條款，或牽涉一些欺詐情況，警方正在調查中。他又指，警方自拘捕一名傳媒集團老闆等人士後，一些針對警隊的行為變本加厲；又謂：「只要我仲有一口氣，我必定為公義，為香港嘅法治，拘捕所有犯法嘅人。」

鄧炳強昨日出席立法會保安事務委員會會議作出總結時表示，警方自從於上月十八日拘捕一名傳媒集團老闆，以及另外一些有權有勢的人士後，一些針對警隊的行為變本加厲，這些人的目的是希望嚇怕警方，讓警方不敢向他們執法，讓他們犯法之後可以逍遙法外。

鄧表示，警隊執法如果沒有效率，到頭來受害的是香港市民。他們的行為不只讓香港法治蕩然無存，社會治安日益變差，並且令香港進入長久分裂的狀態。鄧續指他與警隊所有同事，都會竭盡所能，無畏無懼守護香港，「就算佢哋要用炸彈炸我」，亦不怕暴徒或者本土恐怖分子。

過去數日，多個團體包括「香港政研會」及「愛國護港101」等，先後到灣仔警察總部舉報黎智英，指其涉嫌多年來利用壹傳媒位於將軍澳工業邨的地址經營顧問公司、提供秘書服務，違反地契條款另作傳媒用途以外的商業用途及提供虛假資料，以騙取地政總署低廉租金，要求警方徹查。

「愛國護港101」召集人譚銘萁當時表示，黎智英罪大惡極，以優惠價錢向政府取地辦一份 「反中亂港」的報章不特止，竟然以同一地址成立「力高顧問有限公司」，向十多間公司提供「公司秘書」服務，因此到灣仔警總報案，要求警方徹查事件，他們又高叫「違法地契，利益輸送」口號後進入警總報案。

另一團體前日亦到北角地政總署抗議，指早前已就壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契甚或以欺詐方式獲利等作出舉報，惟該署徹查進度緩慢，期間高呼「嚴肅徹查」、「公平處理」、「不要處事偏袒」等口號。團體召集人陳淨心指，黎智英涉公器私用違反契約，要求署方徹查及交代。