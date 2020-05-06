東方日報A1：准保禁離港　黎智英須每周報到

壹傳媒黎智英三年前疑刑事恐嚇記者案昨提訊，被勒令在保釋期間禁止離港。黎事發時在維多利亞公園出席六四祈禱會時，涉嫌出言恐嚇一名記者，案件昨於西九龍法院提訊，裁判官將案定於八月十九日開審。法庭最初批准黎續准以四千元擔保，但禁止他在保釋期間離境，以及要他每周到警署報到；辯方聞言，提出將保釋金「加碼」至十萬元，希望換取法庭准他離境，但申請最終被拒。另黎涉嫌於去年八月三十一日，參與港島區一場未經批准的遊行，因他亦涉及其他非法集結案，故押後至五月十八日一併審理，期間准以一千元保釋。

七十二歲被告黎智英，報稱壹傳媒創立人，昨日由大律師許卓倫代表。控罪指被告於二○一七年六月四日，在銅鑼灣維園內近音樂亭，威脅事主Ｘ會使其人身遭受損害，意圖使Ｘ受驚。

戴上口罩出庭應訊的被告黎智英，當傳譯員向他讀出控罪，詢問他是否認罪時，他呆了兩秒，答非所問表示：「明白。」然後傳譯員再追問他的答辯時，他在旁人提醒下才回答：「不認罪」。

控方表示將傳召包括事主Ｘ在內的兩名證人，並向法庭申請兩名證人的匿名令，在審訊中會以Ｘ和Ｙ代替二人的名字；據悉Ｘ和Ｙ是同事關係。控方續指，控辯雙方可同意大部分案情，又指控方除了會將三條共長約二十分鐘的錄影片段呈堂，另外會依賴被告的錄影會面紀錄。辯方不反對控方的匿名令申請，也不爭議控方將現場片段及被告的錄影會面呈堂，並透露審訊時，被告或會傳召一名辯方證人。

辯方又指，被告因工作關係，需要離港，不准離港的保釋條件將大大影響其生活，因此希望法庭繼續准他離境。控方雖不反對被告續准以現金四千元擔保，但促請法庭下令禁止被告離境，以及要他每周到警署報到。裁判官主動問控方：「需唔需要加埋不可騷擾控方證人？」控方表示需要。

辯方回應指，本案於二○一七年發生後，網上已有案件的資料公開，而被告於翌年八月中得悉事件，並接受警方問話，直至今年二月始被拘捕，期間他離港超過一百次，包括前往台灣和美國等，均沒有潛逃。此外，被告的主要生意均在本港，而不得離港的保釋條件將大大影響其生活，希望法庭准他繼續離港，惟裁判官拒絕。辯方及後將保釋金加碼至十萬元，又指他離境前和返港後，均會通知警方，希望法庭重新考慮，同樣遭拒。

裁判官現將案定於八月十九日開審，預計審期三日，審訊將以英語進行；裁判官並提醒被告若有需要離境，可再次向法庭申請。

案件編號：WKCC 956/2020