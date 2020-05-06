綠色先鋒：「素」盡孝心　製作母親節走塑大餐

母親節臨近，子女都絞盡腦汁送禮物逗母親高興。除鮮花、蛋糕外，當然少不了一頓大餐。疫情下你會選擇叫外賣，還是親自下廚以表孝心呢？有環保團體邀請綠色生活達人舉辦線上直播教室，親授「零失手」的健康素食佳餚，並分享如何在日常生活中成為「走塑達人」，齊齊過一個綠色母親節！

「煲好一煲熱水，加啲鹽，跟住放啲意粉落去煮，鹽落多啲都唔怕㗎。」Mike與女兒Keelia在電腦前跟隨環保達人梁祖堯（Joey）的線上直播，製作母親節大餐。父女倆先把意粉煮熟，之後把洋葱、車厘茄切粒，拌入已壓碎的牛油果中，將所有材料拌勻，最後加上百里香，一碟簡單又健康的「車厘茄牛油果意粉」便大功告成。Keelia親手餵媽媽進食，讓媽媽倍感窩心。Mike一家以往都會出外就餐慶祝母親節，但今年遇上肺炎來襲，故選擇由爸爸及女兒親自下廚，慰勞平日辛勞的媽媽。

Mike家中露台種植了香草、迷迭香及薄荷等香料，出外用餐又會自備餐具，務求減少浪費。父母的一舉一動，潛移默化影響了Keelia，環保意識逐漸形成。，Keelia年紀輕輕，已是環保小先鋒，有次媽媽外出一時忘記關燈，Keelia批評媽媽浪費電力，會加速氣候暖化，令北極熊喪失居所，令Mike夫婦意識到，要更積極實踐環保，成為Keelia的好榜樣，「我哋專登跟梁祖堯學煮素菜，因為素食能夠減少碳排放。」

身兼舞台劇演員的Joey，一直推崇綠色生活，衣食住行處處實踐環保。眾所周知，他亦熱愛烹飪，今次應邀擔任線上直播烹飪導師，正好可推廣他的理念，「有人會話廚房同環保係永恒嘅衝突，但我唔認同，世上本無垃圾，所謂垃圾只是資源錯配嘅後果。」

Joey奉行「多有機、少浪費」的原則。每次烹飪，他都會選用本地有機農作物，並減少使用即棄用具煮食。他亦會善用食材，例如蔬果皮會直接吃或製成醃漬物，剩餘無法食用的部分會製成肥料，用作灌溉農作物，「我哋平時無留意，但其實我哋每日製造咗好多廚餘，對環境造成好大壓力。」Joey又指，在日常生活實踐環保並非想像中困難。他以走塑為例，自備保鮮盒到街市買餸，回家後可直接將盒放入雪櫃，煮食時直接取出食材處理，保鮮盒洗淨留待下次使用，方便之餘，過程至少可節省10多個膠袋。

綠色和平項目主任陳可淳指，疫情下市民買外賣次數大增，產生大量塑膠垃圾，因此希望透過鼓勵子女在母親節親自下廚，教育市民「走塑」，「當然防疫用品嘅塑膠無法避免，但日常生活中其他無謂包裝係可避免。」

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