陳肇始認放寬禁聚令或增風險　指食肆搭枱不理想

政府周五(8日)起放寬實施一個多月的禁聚令，由4人變成8人，食肆亦可每枱坐8人，多個行業可以復業。食物及衞生局局長陳肇始今早(6日)出席電台節目時表示，本地疫情漸趨穩定，因此有條件階段性放寬社交距離措施，但她承認不排除措施放寬後，疫症傳播風險會提高，當局會持續監察，如果情況不理想會再次收緊。

她續指，雖然食肆放寬至每張枱最多可坐8人，但搭枱情況不理想，希望食肆盡量避免搭枱，食環署亦會發信，鼓勵食肆作出有效分隔，及提醒員工要保持衞生。

對於美容院、戲院和酒吧等處所可重開，但卡拉OK和派對房間等則要繼續關閉，陳指評估風險後，認為卡拉OK不可能時時戴口罩，派對房間多人聚集，均屬較高風險場所，要下階段才會考慮重開。她強調現階段可重開的行業需要遵守多個條件，包括酒吧入座人數不可多過50%及要4人一枱等，健身中心的器材要隔開，美容院要暫停霧化療程，戲院內亦禁止飲食。

被問到醫院管理局會否放寬探視安排限制，陳指香港仍處於緊急應變級別，因此醫管局設有人流管制，但如果情況特殊，可以與當局商討。

另外，對於有專家認為戴口罩的作用不大，她稱不同專家有不同意見，而市民戴口罩已成為日常生活一部分，認為更安全，政府整體措施亦建議市民戴口罩，以保護自己及別人。