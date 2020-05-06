楊潤雄稱學校可於下學年追回進度　暑假安排不變

全港學校因新冠肺炎疫情而停課逾3個月後，政府昨日(5日)宣布5月27日起分階段復課。教育局局長楊潤雄今早(6日)在電台節目表示，除了中五及小五等較重要的年級外，其他年級的課程進度可於下學年追回，不需要趕在暑假前完成，他相信學校復課後會調節課程，而暑假安排維持不變。但他提醒，新學年小一及中一學生的差異可能較大，小學需要花更多時間照顧新生，中學亦會因收生水平而調整教學。

楊又指，復課初期先採用半日制，是考慮到學生吃飯時要除口罩，但難以確保學生不會傾談，專家認為會令風險提高，但不排除會再放寬。至於學生小息時到小食部買食物的安排，他指要由學校自行決定，包括考慮分開學生排隊，以及避免他們傾談。

至於跨境學童的上學安排，他指要與深圳當局商討問題，包括是否重開部分口岸，但如以目前只有深圳灣一個口岸能過境，當局亦要研究如何安排學童的上學交通。他又提到，政府提早3星期公布復課安排，方便學校安排校車及通知家長等。

他指，政府已推出可重用口罩，每名小學及幼稚園學生會獲發兩個，亦會為學校準備口罩，他不太擔心學生口罩不足。他相信，政府早前推出的防疫津貼及平常津貼足夠學校使用，但學校如有財政問題，可以再向政府提出。