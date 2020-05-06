幼稚園教材將警員與狗並列　校方稱不會將政治帶入校園

網上近日流傳一份來自太陽島英文幼稚園的教材，將警員與狗隻的圖畫並列，讓學童判斷那一個為「狗」，並為其填上顏色。網民批評有「辱警」之意。該幼稚園澄清指，教材早在2009年按教育局指引設計，當年適逢警犬隊成立60周年，故選用警察與警犬圖像，讓學生學習中文字彙。

「灣區教育家長聯會」Facebook專頁昨日（5日）上載一張圖片，為太陽島英文幼稚園一份教材，上面印有中文字「狗」，並有警員及狗的圖畫，要求學生朗讀文字，並將相配的圖畫填色。 此圖片引起網民極大反彈，認爲教材針對警察：「唔明點解唔放貓或老鼠？！」

另有網民又以聲稱是該校1年前的教材作對比，當時並列的對象為兔子與狗隻，而非警員，批評用潛移默化手段去荼毒年幼學子的思維，要求教育局正視並跟進。

太陽島英文幼稚園昨日在校網澄清，指該工作紙為幼兒班 (K1) 功課活動冊的其中一頁，於2月中已經派發予學生在停課期間在家繼續學習，而內容早於2009年根據教育局指引採用綜合課程，以「幫助我們的人」為主題設計，一直沿用至今。

該校又指，警犬是警察巡邏時的工作夥伴，適逢警犬隊成立60周年，所以當時選取警察與警犬同框出現的圖像，讓學生學習中文字彙。至於另1張流傳有兔子圖像的工作紙，為幼兒預備班 (PN) 功課活動冊的其中1頁，本學年仍有沿用，由於不同班級學生進程有異，需獨立為課程內容進行設計。

該校強調，管理層與老師一向堅守專業操守及原則，在教育上幫助學生掌握正確價值觀，包容和尊重他人意見，不會將政治帶入校園。不過，不少網民對太陽島英文幼稚園的澄清仍然未收貨，聲言必須要向教育局投訴。

教育局表示，未有接到相關投訴。該局重申學校管理層有責任監察，確保所選用的教材，均符合教學宗旨和目標。據悉，學校已就事件發出聲明。教育局會與學校聯絡，了解事件，如有需要會提供適切支援，若發現學校使用的教材有偏頗，該局會嚴肅跟進。