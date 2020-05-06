陳松青調職無經立會批准　政府指因任期少於半年

陳松青昨日起被調往食物及衞生局衞生科。

地政總署署長陳松青昨日(5日)起被調往食物及衞生局衞生科。立法會人事編制小組委員會今早(6日)召開會議，建議將運輸及房屋局1個首長級丙級政務官編外職位轉為常額職位，以制定、推行並監督各項措施推動香港海運業的可持續發展，結果在11票贊成、7票反對和無人棄權下獲通過。會上有議員重提陳松青調職一事，質疑為何毋須立法會相關委員會批准。

議員朱凱廸在會議進入議程前提出規程問題，他表示政府開設所有公務員首長級職位，需要得到人事編制小組委員會及財務委員會批准，詢問為何陳松青被調至食衞局，擔任主任(衞生)特別職務，毋須經上述兩個委員會批准。

公務員事務局副秘書長盧世雄解釋，由於該職位主要處理非經常性工作，因其任期不多於半年，局方按照機制和慣常手法開設職位，故不需要得到兩個委員會審議及通過才開設。

經民聯工程界議員盧偉國對政府加設職位表示支持，詢問海運港口局在2016年4月成立至今，在推動專業海運有甚麼特別工作和成效。旅遊界議員姚思榮則詢問去年修例風波，有否對海運帶來結構性改變。

運房局常任秘書長(運輸)黎以德指，政府已就船舶融資優惠進行修例建議，之後會研究稅務優惠。黎又說，香港港口排名曾位列全球首位，去年香港貨運量有9成屬於海運，亦有多達1860萬個20呎集裝箱，證明香港港口有一定競爭力。運房局副秘書長(運輸)李頌恩回覆指，去年香港港口營運主要受中美貿易戰影響，港口吞吐量整年下跌6.6%。