何栢良籲有發燒等病徵人士　勿戴可重用口罩

何栢良指可重用口罩用了6層布料，配戴時間長，呼吸阻力或會較外科口罩大。

政府向全民派發可重用口罩，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(6日)在電台節目表示，政府的可重用口罩測試結果不錯，但因只能清洗，不可以消毒，建議出現發燒、呼吸道感染病徵、接受家居檢疫、確診或懷疑個案及緊密接觸者，或到醫院及老人院等高危地方人士，避免配戴，否則可能因口罩表面帶有病毒而提高環境及傳播風險。

他續指，由於可重用口罩用了6層布料，如果配戴時間長，呼吸阻力或會較外科口罩大。何又指，可重用口罩的布料有一定防水及防細菌功能，與內衣褲物料差不多，認為最外層顏色可以改善，令口罩在觀感上較佳。

另外，何稱香港疫情目前處於過渡期，政府放寬部分禁聚限制是進行壓力測試，認為社區驗測需要做得更多。他又表示，如果連續28日沒有本地個案，可完全取消限制措施，但要做好源頭控制，強調全民戴口罩是必要措施，政府應要與業界商討機制，如果高危場所有職員不適，馬上進行化驗，日後亦要設有阻隔。