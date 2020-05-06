港澳辦斥黑暴為政治病毒　一日不除香港不寧

在反修例風波及新冠肺炎疫情雙重夾擊之下，香港經濟大幅下滑。國務院港澳辦今(6日)發文表示，注意到特區政府日前表示香港經濟已陷入深度衰退，認為香港經濟的嚴重狀況是多重因素造成，其中最大禍患來自於其内部，就是公然叫囂和實施「攬炒」的黑暴勢力，指這股勢力居心最毒、破壞最大、為禍最烈，表明「黑暴一日不除，香港一日不寧」。

港澳辦發言人指，自去年6月以來，黑暴公然挑戰一國兩制原則底線，踐踏法治，破壞社會秩序，打砸燒搶公私財物，危害民眾生命安全，嚴重損害香港營商環境和國際形象，令香港聲譽一落千丈。發言人稱注意到黑暴勢力眼見當前香港疫情稍緩又蠢蠢欲動，在五一假期無視防疫禁令走上街頭非法聚集，滋擾商舖，投擲汽油彈，斥黑暴勢力想把香港拖下懸崖，阻隔香港與内地日益深入的交流合作，抗拒中央對香港的全面管治權，假高度自治之名行完全自治之實，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體。

發言人指，仍然有不少港人被黑暴勢力的煽惑和悲情迷亂了雙眼，強調黑暴「攬炒」是香港社會的政治病毒，是一國兩制的大敵，黑暴一日不除，香港一日不寧。發言人重申，為香港前途、切身利益計，對待黑暴「攬炒」唯一正確的選擇就是態度鮮明、立場堅定地大聲說不，特别是所有掌握公權力的機構和人士，必須用實際行動依法履職，以正壓邪，全社會亦要一致行動，止暴制亂，恢復秩序。