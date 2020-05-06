陶輝涉經營無牌旅館　民政署人員今早上門調查

警務處外籍助理處長陶輝報住清水灣碧水新村牌照屋被質疑違規，除涉嫌僭建及霸佔官地，更被指出租作民宿。今早(6日)有數名民政事務總署牌照事務處人員到陶輝的住所拍門，惟屋內家傭並未有開門，僅在花園向民政署人員表示僱主不在家。牌照處人員最後拍攝其住所及涉經營無牌旅館的61A號屋外，並記下電錶箱情況後離去，全程逗留約半小時。

東網記者今早再到陶輝的住所外視察，早上約10時40分左右，數名掛有證件的民政署牌照處人員坐24座小巴抵達碧水新村，其中民政署人員許先生回應記者詢問時透露，今日行動是就懷疑經營無牌旅館做實地調查。該批人員先到陶輝住所拍門，雖然陶輝座駕仍停泊在村內泊車位，但其屋內家傭告知牌照處人員僱主不在家，並未有開門。牌照處人員繼續拍門不獲回應後，便轉到61A號屋視察。

牌照處人員轉至61A號屋後再次「摸門釘」，又再返回陶輝住所拍門，欲留下卡片，着陶輝聯絡牌照處，惟屋內家傭未有再應門，其門外亦沒有信箱，有關人員最後只記錄電錶箱情況，又拍攝涉事兩間屋的現場照片，並把卡片放入村口的61A號信箱後離去。

警務處處長鄧炳強昨(5日)表示，已得悉有關事宜，除地政總署及民政事務總署正在調查外，警隊內部亦有調查涉事警務人員有否違反警隊內部指引或公務員守則進行調查，而有關警務人員未被停職。