逾17萬人家居檢疫　上門突擊檢查比例低至8%

港府向逾17萬人發出強制家居檢疫令，但派員上門突擊檢查比例不足一成。

新冠肺炎疫情下，港府先後向內地及海外抵港人士實施強制家居檢疫措施，食物及衞生局今日透露，截至本月4日，已分別向10.3萬多名由內地、台灣及澳門抵港人士，以及6.9萬名外國抵港人士發出強制檢疫令，合共逾17萬人。不過，負責執法的紀律部隊人員僅向約1.4萬名接受檢疫人士進行上門突擊檢查，突擊檢查比例低至8%。

食衞局局長陳肇始書面回覆立法會議員質詢時透露，截至本月4日，衞生署的電話中心亦向檢疫人士進行超過20萬次電話突擊檢查，撥打約19萬個通話確定檢疫人士留在處所。相關部門已亦派發了8.2萬多條電子手環或監察手帶。違反檢疫令個案維持56宗，當中4人已被判刑。

本港曾發生多宗向醫護人員瞞報病情的個案，涉違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）規定，市民要如實向衞生主任或醫生提供病歷及旅遊史，截至本月4日，相關執法部門共接獲8宗有關違例個案的舉報，當中4宗或會考慮提出檢控。