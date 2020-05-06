議員批港台應為政府解釋施政　斥節目如搬石砸腳

立法會大會今早(6日)繼續審議《2020年撥款條例草案》，先對沒有提出修正案的42個總目進行討論。有建制派議員關注草案中香港電台的10億港元撥款，認為政府的公帑運用要符合施政理念。

議員何君堯表示，支持將無作任何修正案的42項總目納入附表一並進行表決，惟他關注撥予大學資助的200多億港元撥款和港台的10億港元撥款，直指「錢唔係亂使，而係要符合施政理念」。何認為，自2014年佔中事件起，已有教師帶頭引學生誤入歧途，又灌輸「違法達義」的錯誤觀念，認為若把資源撥給這些的教師實在浪費。

在港台撥款上，何認為港台作為用公帑營運的傳媒機構，有責任為政府施政護航及解釋予公眾理解，惟港台部分新聞節目制作，有「攞石頭砸自己腳」之嫌。何又批評，自己沒有花一分一毫便能在社交媒體取得11萬個「讚好」和16萬個「追蹤者」，反之港台花了10億港元只有「1萬個追蹤者」，直斥「呢10億我真係好想剁咗佢」。

議員黃碧雲則關注香港防疫問題，提到今年2、3月全城出現撲口罩潮，政府到近日終於願意全民派口罩，但她最不能接受是內地去年12月有與新冠肺炎類近的病毒爆發，反問為何當局當時已得悉武漢的疫情，但並無認真為市民搜集、覆核相關資料，批評政府沒有為港人健康着想，認為「如果一早封關嘅話」，對港人保障更大。