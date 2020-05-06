內委會停擺　拖累積金局未能如期收取註冊年費

立法會內務委員會至今仍未選出主席，導致大批議案未能如期推展。強制性公積金計劃管理局原定計劃今年1月1日起，向約15間核准受託公司收取約0.03%的註冊年費，以支付營運成本。政府早於去年10月提交相關草案予立法會，但由於內委會停擺，令法案委員會仍未成立，更沒法進入立法程序，令積金局未能如期在今年收取逾2億年費。

1998年成立的積金局，過去一直依靠政府當年撥款，即一筆過50億港元的非經常補助金作為營運經費。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(6日)書面回覆議員提問表示，由於近年的低息環境以及投資巿場較為波動，有關投資回報較以往低，令積金局過去5年，每年錄得2.5億港元至5.1億港元之間的虧損。至今年3月31日，非經常補助金的結餘只餘25.8億港元。

財庫局提到，積金局過去5年的年度開支介乎4.9億港元至5.3億港元，單靠非經常補助金的投資回報並不足以應付積金局的經常開支。為穩定收入，積金局必須通過向受託人收取註冊年費，以維持可持續的財政。政府前年12月獲立法會財經事務委員會支持後，在去年10月向立法會提交《2019 年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》，建議讓積金局可向強積金核准受託人，收取相當於強積金計劃淨資產值0.03%的註冊年費。

惟內委會仍未選出正副主席，財庫局表示，致相關法案的委員會未能成立，令積金局收取註冊年費的計劃未能如期實施，政府會繼續密切留意立法會的情況，並與積金局繼續保持緊密溝通，確保積金局有充足資源，履行其法定責任。