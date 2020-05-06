警去年下半年要求刪3995宗網上資料　較上半年增20倍

反修例示威下，大批警員被人網上「起底」。

本港去年下半年爆發反修例示威，警務處要求刪除網上資料數字急增逾20倍。創新及科技局今(6日)回應議員提問時，披露去年政府各部門向資訊及科技公司提出披露和移除資料的要求，其中警務處去年1至6月提出180宗移除網上資料的要求，惟7月至12月即急增至3995宗，增幅逾20倍。

該局表示，警務處主要要求移除涉科技罪案或使用互聯網罪案的影片、文字及圖片，但該局稱未有備存警務處獲受理或根據法庭命令提出要求的數字，亦未提涉及多少間資訊科技公司，僅稱部分個案獲受理，獲受理個案的相關資料其後已被移除。

至於要求披露網上資料，警務處去年全年共要求資訊科技公司披露5325宗用戶資料的個案，其中3144宗屬下半年提出，原因為防止及偵查罪案，但同樣未有備存獲受理的統計數字。

反修例示威下，示威者與警員爆發連串衝突，大批警員被人「起底」，並在網上披露警員資料。政府早前就警員及其家眷報稱遭網民「起底」及滋擾一事入稟高等法院，要求法庭頒令禁制所有針對警員及其家屬的不合法起底行為。高院早前已頒發2個臨時禁制令，禁止披露及轉發有關貼文。