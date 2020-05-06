政府口講推電動車　問責團隊僅一人使用

政府鼓勵市民轉用電動車，惟近年政府車隊的電動車只佔政府車輛總數3.3%。

本港電動車發展慢吞吞，截至3月底，政府車隊只有224輛電動車，佔政府車輛總數的3.3%，行政長官及各司局長中獲編配的公務車輛，更只有環境局局長一人在使用電動車，未見身體力行推動電動車。

環境局今（6日）書面回覆議員質詢指，截至3月底，政府車隊共有6604輛已登記車輛，當中有224輛不同型號的電動車，佔車輛總數的3.3%。當中，電動中小型房車較多，佔政府車隊中的房車類約9.2%。而使用電動車最多的部門是警務處，共有48輛電動電單車及50輛電動房車。

環境局稱，政府車隊的電動房車比例，已較香港整體電動車佔私家車比例約2.2%高。政府車隊電動車的使用年期由1.8年至4.2年不等，每輛購入價格約由35萬至72萬港元不等。

然而，行政長官及各司局長即問責團隊官員的座駕中，只有1部為電動車。環境局解釋，部門能否使用電動車，主要視乎電動車的技術發展，包括車輛性能、電池耐用程度、充滿電後行走的最長車程等能否配合部門日常運作需要。現時，電動房車的續航距離普遍已有改善。

至於特別用途車輛(如垃圾收集車)、巴士、中型及重型貨車方面。市場上仍未有適合部門運作需要的電動車型號;電動電單車的電池性能亦仍未如理想。電動客貨車方面,由於現時只有個別型號可應付行車里數及載重量較低的用途，因此這類車佔政府有關車輛數目約1.6%。