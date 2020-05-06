消防總隊目涉狎2女下屬表證成立　事主稱先遭摸下巴再摸臀

消防總隊目陳耀康被指在半年間，先後在消防處總部、3間消防局及流動指揮車內，觸摸兩名女下屬的腰及臀等部位非禮案，今日（6日）在九龍城法院續審。案中第2名女事主Y出庭作供，稱當日被告先摸下巴，再跟隨她到另一房間掂臀部。控方舉證完畢，裁判官裁定被告面對的3項普通襲擊及6項非禮罪表面證供成立，被告明天將出庭自辯。

52歲被告陳耀康，被控於2018年8月至2019年3月期間，5次非禮和3次襲擊X，以及一次非禮Y。女事主X和Y，同為消防隊目（控制）。

Y今於屏風後作供指，2019年1月22日，她在尖沙咀消防處總部錄音房獨自處理文件，其後被告入房找她攀談，期間摸Y的下巴和面部。為了避免與被告獨處，她走到通訊中心欲找同事說話，惟同事正忙於工作。一路尾隨的被告此時站到她身邊，伸手掂一下她的左腰後縮手，她往右邊移開，惟被告再靠近及掂一下其臀部。

Y憶述，她當時有感該處亦不安全，隨即離開並乘升降機，打算到4樓女休息室。被告跟隨入𨋢，但無再動手。Y在女休息室透過錄音，告訴一名姓歐女同事她的遭遇，表示自己「頂唔順，唔知點算」。Y庭上指「感覺好似想試水溫，一開始就下巴、面，跟住就腰、patpat（臀部），覺得佢會愈來愈過分。」

Y指出與被告僅同事關係，公餘不會聯絡。由於擔心公開遭遇會尷尬，「唔知佢哋（同事）有咩反應，亦唔想佢哋拎嚟討論」，因此事發時沒有聲張，事後亦無即時報警。直至去年4月，她從新聞知道另一名女事主亦疑遭被告非禮，認為不排除有更多受害人，才決定舉報。

辯方盤問Y時稱，被告曾與Y在工作期間發生爭執，2人有積怨。至於錄音方面，辯方稱由於Y懷疑歐女士與被告關係曖昧，於是虛構事件，並透過錄音試探歐女士，看歐和被告是否有轇轕。Y對此一概否認，更形容試探之事是「絕對無可能」，反指若她想打探，大可以相約歐再詢問。